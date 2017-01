Una alerta por Fiebre Amarilla se encuentra vigente por brotes de la enfermedad en el Estado de Minas Gerais (Brasil), así como en localidades de Perú y Colombia. Ante esto, el Ministro Antonio Barrios recordó que en nuestro país existe una franja que aún puede ser susceptible a la enfermedad y es la comprendida en niños y preadolescentes que aún no han recibido la dosis. La máxima autoridad sanitaria indicó que ante el freno de la enfermedad, luego de la epidemia del 2008, la población quedó en un “stand by” y aprovechó en menor medida la vacuna contra la Fiebre Amarilla. Esto puede ser la explicación para que la referida franja de edad esté en riesgo y pueda existir un brote, en caso de que vaya a zonas de riesgo. “Mi preocupación es detectar por qué ocurre (la no vacunación), desde ese año (2008) la vacuna no falta en el ministerio. Forma parte del esquema. En el 2015 existió un rebrote de Fiebre Amarilla en la región y que existe una población vulnerable que pueden son nuestros hijos”, remarcó Barrios. Reiteró que las dosis se encuentran a disposición de toda la ciudadanía, en todos los centros asistenciales del país. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social recuerda que se halla vigente una alerta por Fiebre Amarilla de fecha 20 de diciembre de 2016, debido a que en las Américas, tres países notificaron casos humanos de fiebre amarilla selvática: Brasil, Colombia y Perú. Fuente: Ministerio de Salud