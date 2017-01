Miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) enviaron videos propagandísticos a la familia del menor secuestrado Franz Wiebe, para que los difundan a la prensa. En ellos se burlan de los “fracasos” de la FTC. La familia del Franz Wiebe empezó a cumplir otra de las exigencias del grupo criminal, que tiene en cautiverio desde hace 183 días al menor: difundir los videos propagandísticos del EPP. En los videos aparece Liliana Villalba Ayala, hermana de Osvaldo Villalba, leyendo dos comunicados en los que resalta las acciones del EPP y los objetivos del grupo. En uno de los manifiestos se burlan de los fracasos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada para combatirlos. “Ante el fracaso de sus grandes ofensivas, el enemigo (FTC) se ha sumido a una inactividad a la que llaman ‘trabajo de inteligencia’”, resaltó Villalba, y añadió que aquellas autoridades que dijeron que en dos meses eliminarían al EPP, “hoy parecen que les comieron la lengua”. “La estrategia de los miembros del EPP es hacerse invisibles, no dar batallas campales ni frontales. Cuando atacamos sus partes débiles, no es cobardía, es táctica”, puntualizó. Aseguró que aquellos policías y militares que se atraviesen en su camino tienen la posibilidad de salvar sus vidas si se rinden y entregan sus armas. En otro momento amenazó a los directores de las cárceles donde están recluidos miembros del EPP, como Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, que de llegar a pasarles algo, pagarían caro las consecuencias. Finalmente, envían un saludo a estos dos criminales condenados por la justicia. En los audiovisuales no hacen referencia a los secuestrados que están en su poder, que son el suboficial de Policía Edelio Morínigo, Abrahán Fehr, Félix Urbieta y Franz Wiebe. La difusión del video es una de las exigencias del grupo criminal para liberar a Wiebe, además de distribuir víveres por valor de 50.000 dólares a comunidades campesinas. De acuerdo con lo que se supo, entre los audiovisuales para la prensa estaba otro que contiene la prueba de vida del menor. Detrás de Villalba aparecen Magna Meza (izq.) y Jorgelina Silva (der.), todas ellas posando con las armas del Ejército, que fueron despojadas de militares asesinados en agosto pasado en un camino vecinal de Arroyito, Horqueta. Fuente: ABC Color