El grupo criminal EPP prometió liberar a Franz Wiebe después de que sus familiares repartan víveres a dos comunidades por un valor total de US$ 100.000. Esto se desprende de la prueba de vida que fue dada a conocer hoy. “Yo soy Franz Wiebe. Me dirijo a la comunidad de Río Verde, mi comunidad. Con el cultivo de soja y maíz ya han hecho mucho dinero. Ahora les pido para colaborar un poco, a ayudar a paraguayos pobres de la comunidad de Guahory y Antebi Cue para que yo pueda recuperar mi libertad. El EPP pide...”, dice el adolescente de 17 años en el video. Esto es todo lo que dice el secuestrado. Luego, siempre sosteniendo la imagen del joven, se puede escuchar una voz diferente, que es de uno de los integrantes del EPP. El integrante del grupo criminal dice: “Primero, repartir víveres por US$ 50.000 para la comunidad campesina de Guahory desalojada por equipo táctico de la Policía, francotiradores, antimotines, con carros hidrantes. Sus casas, escuelas, iglesias fueron quemadas y sus pozos de agua, envenenados. Segundo, repartir víveres por valor de US$ 50.000 para la comunidad de Antebi Cue que están por ser desalojados de sus tierras por colonos brasileños que se bajaron de vehículos y realizaron infernal (sic) disparos con el objetivo de amedrentarlos en fecha 6 de setiembre en horas de la noche. Una vez terminado el reparto, Franz Wiebe recuperará su libertad”. Este video se da a conocer el mismo día en que dos grupos de colonos prepararon la repartición de los víveres para Antebi Cue y Guahory, en donde puede que no se acepte la donación de la familia Wiebe. El adolescente lleva secuestrado 184 días, desde el pasado 27 de julio. La familia Wiebe partió en dos frentes desde la colonia Río Verde, en San Pedro. Sus allegados esperan la liberación del joven tras la repartición de los alimentos, que se planea realizar entre hoy y mañana. Link para el video https://www.youtube.com/watch?v=7m72-JiLnIM