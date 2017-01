Salir de un lugar fresco a uno caluroso puede traer consecuencias al organismo y da lugar a lo que se conoce como “choque térmico”, debido al cambio brusco de temperatura. Al momento de emplear el acondicionar de aire, éste no debe estar a una temperatura muy baja. Lo ideal es entre 20 y 22 grados, para que el cuerpo no se resienta cuando salga al exterior. Saltar de un ambiente con temperatura fresca de 20 grados para ingresar a una de 40, puede generar al cuerpo trastornos circulatorios, incluso, descenso de la presión arterial. En cambio, pasar de un ambiente cálido al frío conlleva al incremento súbito de la presión. Para evitar estos choques térmicos en esta época estival se sugiere, antes de salir de un ambiente fresco es necesario dejar abierta la puerta unos 30 segundos, a los efectos que las temperaturas del ambiente interior y exterior puedan mezclarse y no impacte directamente en el organismo. También es importante mantener el cuerpo hidratado. Beber a agua en todo momento sin esperar a tener sed, ya que esta condición se produce cuando el cuerpo empieza a deshidratarse, especialmente cuando se está en un ambiente climatizado. Otras alternativas para prevenir el calor Además de la ingesta de agua y el uso del acondicionador de aire, otras formas de hacer frente a los embates del color es: no exponerse al sol entre las 10 y 17 horas, evitar el consumo de comidas grasas y bebidas alcohólicas; en su reemplazo se aconseja comer frutas y verduras frescas. Fuente: Prensa Ministerio de Salud