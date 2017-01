Norma Hidalgo, madre del Tte. Hugo Sánchez, piloto que murió durante el último accidente aéreo en el Silvio Pettirossi, expresó sus dudas acerca de la investigación para esclarecer el accidente y criticó el silencio de las autoridades de las FF.AA. “Tenemos que esperar el peritaje, pero descartan que sea una falla humana”, dijo Norma en contacto con ABC Cardinal; sin embargo, dejó entrever sus dudas con respecto al curso de la investigación, pues cuestionó que tenga que ser un perito de la propia Fuerza Aérea el que tenga que indagar sobre las causas del accidente. “¿Por qué no puede ser uno externo?, se pregunta. “Estamos en Paraguay”, fue su respuesta sobre el grado de confianza que siente sobre la investigación que se lleva adelante. Dijo que tuvo conocimiento del accidente solo por intermedio de una vecina, cuyo hijo presta servicios en la Fuerza Aérea. Relató que Sánchez no murió calcinado. “Solo tenía pegado al rostro una pieza del avión, no sé de qué material. ¿Por qué fue a cajón cerrado? Porque murió acurrucado”. Refirió que era su su quinto vuelo y supuestamente el noveno de la avioneta, pero mencionó que todas las aeronaves “están obsoletas”. Finalmente, dijo que le reconforta saber que su hijo murió haciendo lo que amaba. “Habrá dicho ‘este fue mi ultimo vuelo’”. Fuente: ABC Color