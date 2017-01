Lo más obvio a consi­derar cuando planteas mejorar tu estilo de vida, es incluir una lista de hábitos dentro de los cuales, el principal será un tiempo de caminata diaria para hacer efectivo tu plan. Según el portal digital Saludable Guru, el pri­mer beneficiado con esta actividad es el corazón. Caminar incide en una buena circulación de la sangre, algo que reduce la posibilidad de la apa­rición de problemas car­díacos. Pero además de este factor principal, men­cionan las razones por las que querrás reformar esta área de tu vida. MEJORA LA CIRCULACIÓN Media hora de caminata estabiliza la presión ar­terial hasta 24 horas des­pués de haber culminado este ejercicio. Caminamos, el flujo sanguíneo aumenta, los vasos se expanden y la presión disminuye. Asi­mismo, las válvulas del corazón mejoran la cir­culación de la hemoglo­bina y oxigena el cuerpo. ALEJA LA DEPRESIÓN Las endorfinas son unas hormonas que se liberan dentro de nuestro cuerpo cuando hacemos cual­quier tipo de actividad física. Y estas hormonas son las responsables de ge­nerar en nosotros sensa­ciones de alegría, euforia y distensión. De modo que el movimiento, te hace feliz. ¿No es un buen motivo para caminar? SALUD MENTAL Aunque creamos que lo único que se ejercita al caminar es el cuerpo, estamos lejos de la rea­lidad, porque el cerebro también recibe los be­neficios de caminar. La actividad disminuye los problemas mentales y mejora la atención y la memoria. BUENO PARA LOS DIABÉTICOS La caminata estimula la circulación de la sangre y aunque parezca que no tiene relación alguna, las personas que sufren de diabetes también se benefician caminando; porque este flujo san­guíneo incide en la acti­vidad del páncreas y del hígado. De modo que se produce mayor cantidad de insulina, algo que re­cae en la absorción de la glucosa. TE AYUDA A BAJAR DE PESO Caminar afecta directa­mente a tu metabolismo, lo hará trabajar de ma­nera efectiva para que­mar esas grasas demás. Cuanto más camines y cuanto más enérgico sea tu ritmo, tanto mejor no sólo para el descenso de peso, sino para aumentar la masa y el tono muscu­lar. PREVIENE LA OSTEOPOROSIS Y no sólo la osteoporo­sis, porque el fortalecer los huesos con la acti­vidad física, también incide en prevención de la artritis y la artrosis, como el fortalecimien­to de las articulaciones. Caminar, aumentará tu densidad ósea. DISMINUYE EL ESTRÉS ¿No es desesperan­te conducir por calles atiborradas para luego pasarnos minutos y mi­nutos buscando un lugar para estacionar? Si tu distancia a recorrer no es tan grande, ahórra­te el estrés de la circula­ción y elige caminar para desplazarte. Esto te pone de buen humor, activa tus en­dorfinas y disminuye la ansiedad, todo un combo de buenas sensaciones que mantendrá lejos a la depresión. Si estás atravesando una situación de con­flicto, elige caminar que es ideal para generar nuevas y buenas ideas y aclarar la mente. No obstante, es recome­dable acudir a un médico antes de tomar medidas al respecto. Considera sus consejos y acata to­das las indicaciones para cuidad tu salud de una forma integral. Fuente: Diario 5 Dias