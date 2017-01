La abogada tributarista Nora Ruoti insistió en que el nuevo formulario del Impuesto a la Renta Personal viola la Ley del IRP. “Te obligan a declarar tus depósitos y todo lo que hacés como persona fiscal; es una dictadura”, afirmó. La SET informó ayer que se encuentran realizando un nuevo formulario para el Impuesto a la Renta Personal. Al respecto, la tributarista Nora Ruoti afirmó que se estuvo haciendo las pruebas y lo que expresa el decreto emitido por Hacienda y este nuevo formulario contradicen la Ley del IRP. “El contribuyente ya no podrá hacer inversiones con dinero ganado en años anteriores. Se confirma una abierta violación al IRP”, aseguró esta mañana en contacto con ABC Cardinal. Según la especialista en temas tributarios, este formulario no se puede adaptar a la ley e implica grandes pérdidas. “Es una dictadura del formulario porque directamente te obligan a declarar todos tus depósitos. No es un formulario para declarar renta sino una declaración jurada de todo lo que hago como persona fiscal”, acusó Ruoti. En relación al IRP y lo que el sector privado considera un “violento cambio en las reglas del juego”, el titular de UIP, Eduardo Felippo, advirtió ayer que los contribuyentes afectados ya se están preparando para contratar a abogados con el propósito de presentar acciones de inconstitucionalidad contra la nueva reglamentación. Fuente: ABC Color