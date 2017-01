El suboficial inspector Óscar Paredes, quien denunció los privilegios para un detenido por el asesinato de Pablo Medina y un presunto plan para rescatarlo, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la resolución que recomienda su baja. Diego Antonio Candia Cubilla (46), supuesto jefe logístico de la red dirigida por su cuñado Vilmar “Neneco” Acosta Marques, había sido detenido el 16 de julio de 2016 durante las primeras pesquisas del atentado contra el corresponsal de ABC Color Pablo Medina. Paredes denunció en aquella oportunidad que Candia Cubilla gozaba de privilegios en la comisaría 5ª de Curuguaty, ya que, en lugar de permanecer en el calabozo, le habían permitido dormir en una habitación destinada al personal de guardia. Además, corrían fuertes rumores de que se estaba orquestando un plan para liberarlo que presuntamente contaba con el respaldo de su jefe en aquel entonces, el Crio. Ppal. Inocencio Portelli, quien luego fue depuesto. Según denunció, los rumores del plan de fuga o rescate del sospechoso eran incesantes, por lo que decidió trasladarlo tras las rejas, ya que un escape sería directa responsabilidad suya; sin embargo, el comisario Portelli lo impidió y recriminó su iniciativa. Paredes afirma que todo el proceso de sumario al que fue sometido estuvo plagado de irregularidades y lo califica de montaje; asimismo, que el Departamento de Asuntos Internos de la Policía se basó en fotografías captadas para mostrar una realidad diferente y un informe falso que expresaba que el detenido estaba encerrado en un segundo calabozo de la dependencia policial. El uniformado tomó los recaudos necesarios en torno al caso y en su denuncia arrimó un documento avalado por escribanía en el cual se deja constancia de que la comisaría 5ª solo cuenta con un calabozo y no como dice el informe empleado en su contra; sin embargo, llamativamente este documento no fue tenido en cuenta en el juicio que concluyó con la recomendación de que sea dado de baja, que está próximo a cumplirse. Además arrimaron una entrevista -que califica de falsa- de uniformados y otro detenido en aquella oportunidad, de nombre Hipólito Mercado, a quien usaron como testigo de la existencia de un segundo calabozo. Mercado también compartió los privilegios de Candia Cubilla de permanecer en una habitación del personal policial y no en el calabozo, sostiene. “Me juzgaron a puerta cerrada. El sumario es un montaje, está viciado”, dijo. El Crio. Gral. Críspulo Sotelo ya había rechazado un recurso de reconsideración que interpuso el agente y ahora presentará una acción de inconstitucionalidad para evitar ser expulsado de las filas policiales. Paredes dijo que no le queda más opción que recurrir a la prensa porque no tiene apoyo de nadie y además desconfía hasta del comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, a quien acusa de presionar para que se haga efectiva la baja. Fuente: ABC color.