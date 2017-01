Pese a las reiteradas advertencias del sector docente de no iniciar las clases en febrero, desde el Ministerio de Educación insisten en continuar las conversaciones y buscar alguna alternativa para destrabar la medida. Humberto Ayala, director de Asuntos Gremiales del Ministerio de Educación y Cultura, en contacto con la 970 AM confirmó que en el transcurso de esta semana volverán a reanudar las conversaciones con los gremios docentes buscando obtener resultados favorables y encontrar alguna alternativa que pueda satisfacer a las partes. Ayala no negó su preocupación ante la posibilidad de que no comiencen las clases el próximo 23 de febrero, tal y como está previsto en el calendario escolar, y explicó que cualquier situación que genere conflicto es un motivo de preocupación ya que afecta a toda la población. “Hay gente que ya se está preparando y está entusiasmada con el inicio de clases, de manera a que haremos hasta lo imposible para llegar a feliz término”, comentó. Uno de los obstáculos con los que se encuentra el MEC es que tiene muy poca acción en cuanto a las posibilidades de solución en el marco monetario, debido a que está dado por el Presupuesto General de la Nación. “La cuestión económica es una cuestión que está fuera del alcance del ministerio ya que no maneja el presupuesto del país. Cualquier situación que se pueda manejar desde el punto de vista económico dependerá fundamentalmente del Ministerio de Hacienda”, indicó. El Ministerio de Hacienda había propuesto un reajuste del salario mínimo del 7,7 %, lo cual también beneficiaría a los maestros. Según recordó el Director de Asuntos Gremiales del MEC, esto ya empezaría a regir desde marzo en caso de ser aprobado y se aplicaría también a los funcionarios administrativos. Varios gremios docentes habían reclamado que la propuesta de aumento solo beneficiará a los maestros de grado, quienes representan un 40% del sector. Al respecto, sostuvo que dentro del presupuesto de la institución existen casi 60.000 personas que tienen ese rubro, lo cual considera un “espectro mucho más amplio”. Otro punto cuestionado por Ayala es la demora para volver a tratar el presupuesto en el Congreso ya que, en caso de que los docentes sigan firmes en su postura de no arrancar el año lectivo, la posibilidad de un arreglo a nivel parlamentario recién se daría en los primeros días de marzo, luego de retomar oficialmente las actividades de senadores y diputados. “El movimiento sindical también debe entender que no empezar las clases el 23 de febrero, si continúan en esa posición, hace de cumplimiento imposible cualquier planteamiento que pudiesen realizar”, señaló. Por último, el Director de Asuntos Gremiales aseguró que de igual manera tratarán de crear todas las condiciones necesarias para que el inicio de clases pueda realizarse con normalidad, además de hacer todo lo posible desde el MEC para que las condiciones salariales de los docentes se vayan incrementando. Fuente: Hoy.com.py