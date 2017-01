Este 05 de febrero se viene uno de los paseos en bici mas divertidos y ecológicos, organizado por la Municipalidad de Santa Elena con el apoyo de la SENATUR. El evento fue declarado de "INTERES TURISTICO NACIONAL POR LA SENATUR", segun Resol. 59/17. Conoceremos la bella ciudad de SANTA ELENA, a través de la bici... Santa Elena, ciudad ubicada a 107 kms. De Asuncion, en el Dpto. de Cordillera, es una de las ciudades más limpias de nuestro país y una de las pocas en tener un túnel ecológico, que consiste en que una parte del trayecto está completamente cerrado por arboles típicos de la región, convirtiendo esa parte en una especie de túnel verde!!! Pasaremos por sus limpias calles pero también nos internaremos por lo mas preciado que tiene esta bella ciudad, que son sus caminos rurales, llenos de ecología, llenos de verde, llenos de olor y color a naturaleza... El Eco Pedaleo, es la versión ciclística del maratón ecológico que se realiza cada año en la Ciudad de Santa Elena, con la diferencia de que esta vez el itinerario no solo incluye la zona céntrica de la ciudad sino que también sus bellos y boscosos caminos rurales. Para los que quieran ir y no cuenten con movil para hacerlo o simplemente quieren desestresarse del tema de conducir, se han habilitado buses de turismo de primer nivel. Se tienen contemplado cien lugares para los que quieran llegar de esta forma. El costo es de Gs. 130 mil(incluido el transporte de bici, remera del evento y el almuerzo). La salida de Asunción es del Panteón de los Héroes - Asunción a las 07:00 AM Y para los que quieren ir por sus propios medios el costo es de Gs. 80 mil (que también incluye a remera y el almuerzo). Todos los accessos o entradas se venden por RED UTS, en la Municipalidad de Santa Elena o comunicándote al teléfono 021 338 5763. Las remeras se entregaran el dia del evento. Al termino del almuerzo, sortearemos una bici de Scuderia Shop - Sport & Music. Si no tenes bici, no es problema eso, ya podes llamar al 0981 508965 y reservar la tuya en BICICLETA VERDE. Fuente: Bicicentro Asunción