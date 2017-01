Un grupo de personas se manifestó este lunes frente a la sede del Ministerio de la Mujer por la alta cifra de mujeres asesinadas por sus parejas en el mes de enero. La articulación tiene cinco exigencias para el Gobierno. Alfredo Chávez, representante de la articulación, señaló que solo en el mes de enero ya se produjeron seis casos de feminicidio. "Sacando un promedio tenemos a mujeres asesinadas cada 4 días", precisó. Este grupo de personas realizará tres actividades relacionadas con el tema: el 14 y 24 de febrero y el 8 de marzo. En esos días incluirán otras consignas y ampliarán su discurso. Reclaman mayor acción del Gobierno para dar respuesta a esta situación. Algunas de sus exigencias son una mayor cantidad de centros de protección de las mujeres, apoyo económico a las víctimas, el seguimiento real y eficiente de los casos y la declaración de estado de emergencia por la cifra actual de feminicidio. Así también, piden que se reglamente y entre en vigencia la ley conocida como "Por Ellas", que fue promulgada por el Ejecutivo el pasado 26 de diciembre. Con esta normativa se pretende combatir la violencia desde distintos enfoques, que serán abordados en el sistema educativo con capacitaciones, difundiendo medidas de prevención, asistencia jurídica, entre otros aspectos. "El Ministerio de la Mujer, si bien está trabajando por el tema de género, no puede hacerlo con la urgencia necesaria por las limitaciones presupuestarias", expresó Chávez a la 780 AM. También reclama mayor recurso económico para esa cartera del Estado. La ley Nº 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia en su artículo 5º explica que la violencia contra la mujer es la conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorios. También refiere que la violencia feminicida es la acción que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer, y que está motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado. Fuente: Ultima Hora