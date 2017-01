Aumentó la presencia de los agentes de la Policía Nacional y Caminera, pero fue escasa la presencia del personal municipal. Destacan que jóvenes estuvieron presentes, pero esta vez con conductor designado. No se registraron mayores inconvenientes, debido a que la cantidad de visitantes fue mucho menor con relación al fin de semana anterior. No obstante, los controles se realizaron, pero no como se planificó, según advierten. Más allá de los excesos de los jóvenes, que incluyen el consumo de bebidas alcohólicas, viajes grupales en carrocería, paseo en cuaciclones o motos sin casco, se pudo constatar la escasa participación de agentes de la Policía Municipal, que inclusive fue nula, pasadas las 23.00. El punto de mayor aglomeración de personas que debía cubrir la Comuna era la entrada al anfiteatro José Asunción Flores, la playa y zonas cercanas al casco urbano de la ciudad, según el operativo planificado el pasado viernes. Florencio Vargas, jefe del destacamento de la Patrulla Caminera, confirmó que durante el trabajo de regulación normal del tránsito solo estuvieron presentes la Caminera y la Policía Nacional, porque "no se cumplió a cabalidad" lo acordado con la Municipalidad de San Bernardino. "No se cumplió lo coordinado; la Municipalidad con bombos y platillos lanzó un operativo. Hicimos una mesa de trabajo y ellos (Comuna de San Bernardino) se comprometieron a regular donde les corresponde", aseguró. Cerca de las 4.00, los agentes de la Caminera se dispusieron en Wenceslao López para agilizar el paso de los vehículos que abandonaban el anfiteatro. Según Vargas, los agentes municipales se ausentaron. Estos debían ayudar a evacuar de manera ágil la zona una vez finalizado el evento, y unos seis kilómetros más adelante la Policía Nacional y la Caminera debían efectuar los controles; sin embargo, no fue así. "Nosotros fuimos a hacer el trabajo (en zona de control de la Municipalidad), porque formamos parte de la comisión de seguridad", relató el comandante. Pese a este inconveniente, en la organización se pudo concluir el operativo. En los controles realizados a las salidas de San Bernardino, con dirección a Luque y hacia Ypacaraí por ruta 2, solo nueve conductores dieron positivo a la prueba de alcotest.