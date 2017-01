Esta semana inicia la segunda etapa de la evaluación socioeconómica de los aspirantes a las becas que ofrece la Itaipú Binacional. Bruno Hug de Belmont, coordinador del programa, adelantó que un 10 % de los postulantes (un total de 2.145) quedaría eliminado debido a la falsificación de datos. Este fin de semana, unas 1.200 casas fueron visitadas por los quince trabajadores sociales de la entidad, que abarcan las zonas de Asunción, Central, Alto Paraná y Canindeyú. Esta semana se inicia la verificación de los 945 estudiantes del interior del país que faltan. El anuncio oficial de la lista de adjudicados está fijado para el viernes 10 de febrero y el acto de entrega de becas para el 15 a las 09.00 en la explanada del Palacio de López. El coordinador de las becas por parte de la Itaipú, Bruno Hug de Belmont, indicó a la 970 AM que el 90% de los estudiantes obtendrán la beca y el 10% sería eliminado por falsificación de datos, es decir, porque se comprueba que tiene posibilidad de pagar sus estudios universitarios. Justamente la fiscalización se realiza para beneficiar única y exclusivamente a aquellos que poseen auténticas necesidades económicas y que por ese motivo no pueden continuar formándose. “Se hará una reunión con la gente que no pasa y con la evaluadora, para que se les explique por qué no reunía los requisitos y en caso de que siga el problema eso será sometido al comité de becas conformado por el MEC, Conacyt y la Secretaría de la Juventud”, expresó el responsable del programa. Recordó que por orden del presidente de la República, Horacio Cartes, se liberó el cupo inicial de 1.000 becas y se extendió hasta cubrir la cantidad necesaria para beneficiar a todos los que pasaron el examen de conocimiento, y que también aprueben la fiscalización socioeconómica. Fuente: Hoy.com.py