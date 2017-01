El joven de 16 años, que fue detenido tras manifestarse junto a Paraguayo Cubas, aseguró a Tele Noche Noticias que los policías manejaban la información que era menor al ser trasladado a la Agrupación Especializada. El estudiante comentó que al ser detenido no le reportaron el motivo de su detención, ni le permitieron comunicarse con su madre o abogado. Allí lo trasladaron a la Comisaría 14ª, despojándolo de sus pertenencias personales y tras ser interrogados por tres policías "prepotentes", le acusaron que fue aprehendido por agredir físicamente a un policía y rompió el vidrio de una patrullera. Estos uniformados manejaban todos los datos del adolescente y de igual forma lo llevaron a la Agrupación Especializada desde las 18:00 a 00:00 horas, lugar donde se encuentran los delincuentes más peligrosos. "Cuando se dieron cuenta que era menor, se miraron como diciendo ¿qué hacemos ahora? Incluso, no me alimentaron y al día siguiente, ni me dieron de desayunar". El joven fue nuevamente remitido a la Comisaría 14ª. En total el joven fue raptado por fuerzas del Estado durante 23 horas, negando información a su propia madre sobre el paradero de su hijo. Es más, este menor dijo en comunicación telefónica con latele que ningún organismo estatal, ya sea Codeni, Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA) o Defensoría del Pueblo, lo asistieron. Lamentó que este lunes tuvo que realizar un examen de intercambio en los Estados Unidos y por culpa del arresto injusto, perdió la oportunidad de seguir sus estudios en el extranjero. Fuente: Paraguay.com