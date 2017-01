Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), manifestó que la huelga de docentes sigue en pie y por ende las clases no arrancarán el 23 de febrero próximo, pues el Ministerio de Educación no logró aun el reajuste salarial exigido por el sector. “Lastimosamente hasta la fecha no tenemos una nueva convocatoria del MEC y Ministerio de Hacienda. Ojalá cuando llegue el ministro Enrique Riera de su viaje nos inviten a una reunión porque como está la situación no se inician las clases el 23 de febrero y eso es categórico, no estamos especulando. Si no hay acuerdo no empiezan las clases”, expresó el sindicalista a la 970 AM. El presidente de la FEP sostuvo que el Ministerio de Educación ni siquiera puedo cubrir las vacancias de docentes que fueron becados a Europa, “mucho menos podrá garantizar el inicio de clases”. El principal reclamo del sector es el reajuste salarial del 7,7 %. Esta suba estaba contemplada en el PGN 2017 pero el Ejecutivo vetó el proyecto y quedó en vigencia nuevamente el plan de gastos 2016, que no establece beneficios para los maestros. La medida de fuerza del gremio perjudicaría a alrededor de 1.500.000 alumnos que deben retornar a las aulas. Fuente: Hoy.com.py