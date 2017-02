HORQUETA. Desde la tarde de ayer nuevamente intensas lluvias con tormentas eléctricas se precipitan sobre la ciudad. En tanto que en el distrito de Belén fueron destechadas cinco instituciones educativas y 12 viviendas debido al fuerte temporal. Los locales educativos afectados en Belén son el colegio "Padre Bernardino Alvarenga", la escuela "Niño Jesús" de Peguahomi, la escuela de Paso Urundey, la escuela San Felipe, y la institución educativa del kilómetro 13 de la ruta V, en el sector antiguo. Al respecto, el intendente de Belén, Víctor Sanabria (ANR) se comprometió en brindar ayuda a estas instituciones educativas y a los lugareños afectados por el temporal. Por otra parte, la falta de alcantarillado o de desagüe pluvial afecta principalmente a las calles de Horqueta, según dijo el lugareño Willian Edison Rodríguez Camargo, oriundo de Montevideo (Uruguay) que se radicó en esta ciudad desde el año pasado. La construcción de las canaletas o desaguadero para evitar que las aguas de las lluvias ingresen a algunas casas y se acumulen en algunos tramos de las calles es imperiosa, pero ninguna administración municipal se dispone a ejecutarlas. Solo se ven unas antiguas cunetas construidas en los años 70 por el entonces intendente Ladislao Areco Ozuna (ya fallecido). Al respecto, intentamos hablar con el intendente Arturo Urbieta (ANR) pero no lo ubicamos en su despacho. La secretaria municipal Pabla Luján dijo que el intendente se encontraba en una reunión con la Junta comunal de Arroyito. Por otra parte, el Ing. Jorge Ramírez Afara, asesor de la Asociación de Productores del norte (Pronor), señaló que estas lluvias favorecen a los cultivos de algodón, sésamo en etapa de floración, mandioca, verduras y otros. No obstante, manifestó que no desea que las precipitaciones continúen ni venga un temporal que afectaría a todos los cultivos. ¿Querés recibir las noticias nacionales e internacionales más importantes? Fuente: ABC color.