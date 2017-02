Varios gremios de funcionarios no administrativos de la Fiscalía se movilizarán en horas de la siesta de este miércoles frente a la sede central del Ministerio Público para reclamar un reajuste salarial y también mejores condiciones laborales. Funcionarios del ámbito judicial retoman los trabajos desde este miércoles tras la finalización de la feria judicial. En el primer día de tareas, funcionarios de la Fiscalía se movilizarán frente a la sede central del Ministerio Público, sobre la calle Chile entre Jejuí y Rodríguez de Francia. Justo Duarte, secretario adjunto del Sindicato de Asistentes Fiscales del Paraguay, dijo en conversación con ABC Color que la medida está programada para una hora después de la salida del trabajo. La protesta estará dirigida principalmente contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Duarte señaló que la queja se da principalmente buscando un incremento del salario, que desde hace cinco años no sufre variación en el sector de los funcionarios misionales, “sin embargo, en la parte administrativa tienen sueldos de diez millones de guaraníes y nosotros, que no tenemos feriados, noches, madrugadas, ni descanso, cobramos la mitad”. “Vamos a mostrar el descontento de los ‘misionales’, funcionarios que no pertenecen a la parte administrativa del Ministerio Público, como asistentes fiscales, secretarios”, indicó Duarte. Adelantó que tres gremios de funcionarios se acoplan a la movilización, entre ellos el Sindicato de Asistentes Fiscales, la Asociación de Asistentes Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, y por último el Sinipar. Primeramente tendrán uso de la palabra los líderes de cada nucleación y luego se hará un “micrófono abierto” para que todos los participantes tengan posibilidad de protestar. Fuente: ABC Color