Se expusieron dos ejemplos de grandes contribuyentes que deducen el pago de tributos con inversiones que sobrepasan ampliamente sus ingresos. La SET afirma que no permitirá que se limpie dinero sucio con el IRP. Tras la ola de críticas por las modificaciones a la implementación del impuesto a la renta personal (IRP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) contraatacó ayer asegurando que no permitirá que este tributo sirva para que grandes contribuyentes laven su dinero ganado al margen de la ley, informó Última Hora. Marta González, viceministra de Tributación, explicó en una mesa de dialogo, ante parlamentarios, abogados y contadores varios ejemplos de grandes contribuyentes que realizaron inversiones deducibles por montos significativamente mayores a sus ingresos registrados desde la implementación del IRP. En uno de los casos más resaltantes, González ejemplificó cómo un contribuyente que registró ingresos por G. 2.000 millones y en el mismo año invirtió G. 94.000 millones. Otro ejemplo es el de un empresario que registró un ingreso total de G. 5.000 millones (entre lo gravado y exonerado), pero invirtió G. 17.000 millones. El director general de Grandes Contribuyentes de la SET, Víctor Gómez de la Fuente, manifestó que no se sabe de dónde salió la plata, “puede ser producto del narcotráfico, del lavado de dinero, de secuestro. Imagínense cómo la gente puede estar blanqueando su dinero negro o sucio permitiéndoles deducir de sus impuestos ese monto. Entonces lo que queremos con estos cambios es controlar eso", señaló. La viceministra de Tributación también resaltó que descubrieron casos de facturas del exterior que fueron "maquilladas" y otras que se inventaron ya en nuestro país, con el objetivo de deducir el pago del IRP. Asimismo, indicó que se dispuso que desde ahora las facturas de gastos en el exterior deben estar legalizadas por el Consulado. Los gastos también se pueden realizar con tarjetas de crédito. En ese caso, con presentar el extracto ya se considerará deducible, dijo. Fuente: Paraguay.com