El titular del Congreso, Roberto Acevedo, aseguró que liberales llanistas no apoyarían su destitución, planteada por colorados. Aseguró que las leyes lo amparan y no descartó la presentación de acciones judiciales. Tras el anuncio de que colorados oficialistas buscarán destituir a Robert Acevedo, titular del Congreso Nacional. por conspiración contra Cartes, éste aseguró que ni la Constitución Nacional ni el reglamento de la Cámara de Senadores contemplan esta posibilidad. En diálogo con ABC Cardinal, reveló que el senador Fernando Silva Facetti, en representación de los liberales llanistas, se comunicó con él para asegurarle que -de plantearse esto en el marco de una sesión del Senado- ellos lo apoyarían, pese a que están a favor de la enmienda planteada por el Gobierno. “Me informó que ese movimiento no se estaría prestando a la destitución mía. Eso tranquiliza (…) Lo escuché muy convencido y solidario también”, indicó y, a renglón seguido, agregó que el apoyo de los efrainistas también está garantizado. Considerando que las leyes lo amparan, Acevedo dijo desconocer las estrategias que los colorados plantearían para removerlo de su cargo. Aseguró que los senadores de la oposición y disidentes colorados están reuniéndose para analizar qué recaudos tomar en adelante. Fuente: ABC Color