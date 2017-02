El abogado Paraguayo Payo Cubas Colomes tiene desde ayer prisión preventiva en el penal Regional de Emboscada, a raíz de la pintata en la casa del fiscal general Javier Díaz Verón. Además, dispuso que la autoridad penitenciaria arbitre los medios necesarios en caso de que la integridad física y la salud de Cubas se hallen comprometidos. El juez entendió que había tres hechos punibles graves, no se acreditó arraigo de parte de Cubas, a más de que existía peligro de fuga y de obstrucción de la investigación. AUDIENCIA. La audiencia se realizó a las 11.00 de ayer, ante el citado juez Escobar, por la inhibición de su colega José Agustín Delmás. No obstante, este magistrado igual va a estudiar si impugna o no la inhibición de su colega. En la diligencia, además de Cubas, estuvieron las abogadas Yolanda Paredes (esposa), Kattya González y Esther Roa, quienes pidieron la revocación de la detención dictada por la fiscala. También se presentó la fiscala Stella Mary Cano, que ratificó su pedido de prisión preventiva, debido a los tres hechos punibles investigados. Antes de ingresar, Cubas señaló que durmió 10 horas. Que había pedido la nulidad de la imputación, porque no se reunían siquiera los mínimos requisitos. Después, ya en la audiencia, también estuvo un médico para precautelar la salud de Cubas. El imputado prestó declaración con lo que la diligencia siguió por la tarde. Recién pasadas las 17.00, se dio a conocer la resolución por la que se decretó la prisión de Cubas en el penal Regional de Emboscada. Kattya González dijo que el juez “se burló de nosotros todo el tiempo. No vale la pena ejercer el derecho en el Paraguay”. Explicó que el magistrado tenía la obligación de fundar sus fallos en la Carta Magna. Aseguró que apelará la resolución, una vez que acceda a la carpeta fiscal, ya que hasta ahora ni siquiera tiene copias de las actuaciones realizadas por la fiscala Cano. Fuente: Ultima Hora