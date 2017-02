Como todos los años, los Carnavales organizados en diferentes ciudades del país y que hoy representan un atractivo turístico nacional e internacional, coinciden con la época de mayor riesgo para la transmisión del Dengue, Zika y Chikungunya. Se sugiere a las personas que van a participar de los Carnavales, ya sea en las ciudades de Encarnación, Villarrica, Caacupé o ciudades del Brasil, en caso de presentar fiebre o algún otro síntoma sospechoso de la enfermedad, es preferible no abandonar el domicilio y abstenerse a viajar, ya que podrían constituirse en focos de transmisión de la enfermedad. Igualmente se recomienda viajar provistos de repelentes que contengan al menos 15% de DEET como principio activo. Aplicarlo de tal forma a cubrir la piel expuesta a las picaduras de mosquitos. La sudoración intensa obliga a repetir la aplicación del repelente cada 2 a 3 horas. Asegurar que las habitaciones de los sitios de hospedaje estén libres de mosquitos y en todo caso viajar provistos con repelentes ambientales adecuados. Atención Si durante los corsos se siente enfermo o presenta síntomas compatibles con el Dengue, Zika o Chikungunya como fiebre, erupciones o cualquier otro malestar, no demore en buscar atención en los servicios de salud locales. A TENER EN CUENTA: Evite el uso y exposición de espumas en aerosol Los productos lanza espumas para carnaval pueden acarrear reacciones alérgicas en piel y afecciones oculares como conjuntivitis. Evite problemas gastrointestinales Consuma sólo agua y alimentos seguros. Seleccione solo aquellos alimentos saludables y frescos.

En caso de presentar dolores abdominales, diarrea, fiebre y vómitos, recurra al establecimiento de salud más cercano. Cuide el ambiente Elimine sus residuos en basureros para no poluir el ambiente. Protéjase del sol Evite la exposición a radiaciones solares directas en los horarios de 10:00 a 16:00 y utilice adecuadamente filtros solares, viseras, sombreros y ropa adecuada para proteger la piel. Evite accidentes de tránsito No conduzca bajo los efectos del alcohol, drogas o sedantes.

Respete las señales y las reglas de tránsito.

Utilice cinturón de seguridad, sillitas adecuadas para los/as niños/as para los automovilistas; y cascos y chalecos reflectivos se aconseja a los conductores de biciclos.

No utilice celular mientras maneja un vehículo.

Evite conducir estando cansado o con sueño.

Al circular en las rutas, mantenga las luces encendidas (luz baja de día)

Tenga cuidado con los peatones, especialmente niños/as, ancianos o personas con capacidades diferentes. El peatón tiene prioridad para el cruce de calles. Porte documentos Tener, en la billetera, el nombre y el número telefónico de una persona a quien contactar en caso de que ocurra algún percance.

Es importante portar un documento que certifique su grupo sanguíneo y sí tiene una condición de base como Diabetes, alergia a medicamentos, etc.