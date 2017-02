La Embajada de China- Taiwán lanzó su convocatoria de becas todas pagas dirigidas a paraguayos interesados en cursar una carrera de grado o posgrado en reconocidas universidades del mencionado país. Se realizó el lanzamiento oficial de la convocatoria para las becas que ofrece la embajada de Taiwán para el año académico 2017- 2018. El periodo de postulación rige hasta marzo y se invita a alienta a los jóvenes a “abrir un puerta de exploración a Asia”. Las becas que habilitadas por Taiwán incluyen un año de chino – mandarín y cuatro de la carrera escogida. Las mismas están dirigidas a estudiantes paraguayos para realizar cursos de grado y posgrado en diversas áreas y todo pago, por periodos entre dos y cuatro años. Becas de Taiwán: Para realizar estudios universitarios, que incluyen 1 año de idioma chino-mandarín y 4 años de una carrera universitaria escogida dentro de las áreas asignadas. Becas del Fondo para la Cooperación y el Desarrollo Internacional (ICDF) – Licenciatura en Medicina: Dirigida a estudiantes paraguayos que hayan concluido carreras en el área de la salud (odontología, kinesiología, instrumentación quirúrgica, etc.) o que hayan completado un mínimo de 4 años de la carrera de medicina como alumno regular. Becas Huayu: Para el estudio del idioma chino-mandarín en centros de lenguas de Taiwán por periodos de 2, 3 o 6 meses. Becas de ICDF: Estudios de maestría o doctorado en universidades taiwanesas por un periodo de 2 y 4 años respectivamente. Becas para el Programa de Maestría Ejecutiva de Estudios de Asia-Pacífico a Distancia: dirigidas a funcionarios de gobierno de los países aliados de Taiwán. Avelina Liu, agregada de Educación, explicó sobre esta última modalidad de becas que “durante el transcurso del curso, los estudiantes pueden viajar a Taiwán en un máximo de cuatro veces para participar en las actividades y clases. La beca incluye la matricula, costos del cursos, pasajes ida y vuelta y la estadía”. Asimismo detalló que se ofrece un estipendio mensual de USD 936, más los pasajes de ida y vuelta en clase económica. “Este año por primera también se ofrece cinco cupos de las becas Most, para realizar estudios de maestría y doctorado en área de ciencias y tecnologías, economía y comercio, producción y servicios y ciencias sociales, con el objetivo de promover la investigación científica y el desarrollo de las industrias y economías de Taiwán y Paraguay”, explicó. Los requisitos para obtener las becas son los siguientes: Ser de nacionalidad paraguaya, bachillerato o universidad concluida (dependiendo del programa escogido), manejo del idioma chino mandarín o ingles con certificados nacionales o internacionales, entre otras exigencia dependiendo del programa de becas elegidos. La embajada habilitó el sitio o www.estudiarentaiwan.org o en Facebook como ”Estudiar en Taiwán” para acceder a mayor información o también acercarse a la sede de la embajada en Paraguay ubicado en Avenida Aviadores del Chaco N° 3100 esquina Iturbe, torre Aviadores, piso 11 o al 662-500 interno 128. En cuanto a la presentación de los documentos, en el caso de las carreras universitarias y la beca Most (maestría y doctorado) se deben acercar en la Dirección General de Becas del Ministerio de Educación, situado en Estrella casi Alberdi, edificio Citibank, piso 7. En tanto que los que deseen postularse para beca ICDF (de grado, maestría y doctorado,) y la beca ICDF (para medicina), en el local de la Secretaria Técnica de Planificación, sito Estrella esquina 14 de Mayo, Asunción. Y para los postulantes de la beca Huayu (de chino mandarín), en la sede de la Embajada de China- Taiwán, ubicado en Avenida Aviadores del Chaco N° 3100 esquina Iturbe, torre Aviadores, piso 11. El plazo para la entrega en todos los casos es hasta el 10 de marzo, excepto la beca Hyahu, que rige hasta el 31 de marzo. Fuente: Paraguay.com