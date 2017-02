La Fiscalía investiga a la mamá de la niña de 3 años, presuntamente abusada por su padrastro. Aparentemente la mujer sabía de hecho y no lo denunció. Podría ser imputada por cómplice. “Ella se presentó y dijo que no cree (que su pareja haya cometido el hecho), da una apreciación personal, tampoco dice que le consta, que sabía. Ella dice que desconfía del padre. Ahora la investigación gira en torno a ella para saber qué responsabilidad tiene”, expresó la fiscal Lorena Castelvi a radio 730 AM. La madre de la víctima apareció hace dos días, luego de la detención de su pareja. El caso fue denunciado en enero por su padre de la menor de tres años. Según indicó la agente del Ministerio Público, pese a su corta edad la nena relató al papá y a la tía que había sido violentada. “El papá vivía en Buenos Aires hace dos años, ahora retornó a Coronel Bogado y tuvo contacto con su hija, la llevó a la casa paterna y fue en ese entorno familiar que el denunciante se percató de ciertas conductas extrañas de la menor y esta le comentó lo sucedido”, refirió. El supuesto autor está imputado por abuso sexual en menores y permanecerá recluido en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa, de acuerdo a lo explicado por Casteli. En tanto que, la pequeñita recibe contención emocionalmente por parte de trabajadoras del departamento de victimología de la Fiscalía. Adelantó que la mamá podría ser procesada en calidad de cómplice. Fuente: Hoy.com.py