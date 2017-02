Eladio Loizaga, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó que no existen riesgos de deportaciones masivas de ciudadanos paraguayos desde Argentina. Un comunicado emitido por la Cancillería Nacional fue emitido con el objetivo de calmar los temores de los paraguayos con familiares en el exterior del país así como de los propios migrantes. Esto, respecto al decreto firmado por el presidente argentino Mauricio Macri sobre políticas migratorias, informa Última Hora. En contacto con radio 1000 AM, Loizaga manifestó,“es un tema que ya lo venimos trabajando desde el inicio del gobierno del presidente Macri, en la necesidad de coordinar las actividades en materia de seguridad para protegernos de estas situaciones que puedan presentarse. Nosotros somos soberanamente libres como para también tener disposiciones de esta naturaleza. Aquí no va a haber ninguna expulsión masiva como se estuvo diciendo”, afirmó. Asimismo, mencionó que las dependencias diplomáticas (consulados y embajadas) en dichos países, así como la oficina de Repatriados, están alertas ante cualquier eventualidad que acontezca a los compatriotas. Nuevo Embajador de Brasil El canciller nacional recibió ayer copias de las cartas credenciales del nuevo embajador de Brasil ante Paraguay, Eduardo Simas Magalhães. El mismo señaló que viene con instrucciones de su presidente Michel Temer y de su canciller José Serra de fortalecer las relaciones bilaterales.