La pericia del teléfono que entregó Luis Canillas, como prueba para sustentar la denuncia de intento de magnicidio contra los senadores Roberto Acevedo y Desirée Masi, será fundamental para la investigación. Señaló que con esta pericia se valorará el contenido de los mensajes y audios que presentó como pruebas el abogado Luis Canillas, asesor de Yacyretá, quien en representación del oficialismo colorado denunció a los opositores por el supuesto complot contra el presidente y se valió de los mensajes como pruebas. En el marco de la investigación fueron llamados a declarar las personas a cuyo nombre figuran el chip de la línea que proveyó el teléfono a Canillas. El chip fue habilitado el 29 de noviembre de 2012 por María José Aguiar Causier en la telefonía Claro. En la quincena de diciembre, el número pasó a manos de su marido, Franco González, quien entregó el teléfono a Canillas. Ambos deberán responder cuál es el nexo con el denunciante, si el número fue incluido efectivamente en el grupo de Whatsapp S.O.S. Paraguay de los senadores opositores y en calidad de qué entregaron el teléfono, explicó el fiscal. Agregó que Canillas tuvo en su poder el teléfono durante un mes y medio, mientras estaba de viaje y que escapa de sus posibilidades atender la difusión de los audios en los medios. Precisó que hoy llegarán los informes de la telefonía Personal sobre los números de teléfono que en la denuncia figuran como los de Masi y Acevedo. También solicitará a varias telefonías los informes sobre los números de los demás integrantes del grupo de WhatsApp. "Entiendo el contexto con que se maneja este caso afuera y entiendo el contexto político, pero yo me baso en el marco jurídico", dijo también el fiscal con respecto a las críticas de Masi, quien se había quejado porque no tenía la copia de la denuncia. "Apenas llega la carpeta y quieren la copia. Yo tengo que leer. No puedo ventilar todo", dijo al tiempo de aclarar que ya se entregó una copia al abogado. Indicó que para llamar a declarar a los senadores, deberá imputarlos previamente, pero primero se deberá cotejar la veracidad de los mensajes.