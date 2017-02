Según Ricardo González, ministro de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), existe un protocolo a seguir cuando se trata de menores desamparados como es el caso de los cinco hermanos que quedaron abandonados tras la detención de la madre. Indicó que la institución a su cargo es un ente rector y no jurisdiccional. ​En conversación con la 970 AM, González sostuvo que no solo la SNNA es la encargada de velar por el bienestar de los niños. “Son los auxiliares de justicia los que tienen que activar el mecanismo de protección jurisdiccional”, indicó el ministro. Agregó que la Secretaría de la Niñez es un ente rector no jurisdiccional y “es ahí donde se confunden muchas veces los niveles de competencia”. De esta forma de desentendió del caso de los cinco hermanos de 14, 12, 9, 8 y 3 años abandonados luego de que la mamá sea apresada por presunta explotación sexual. Manifestó que la SNNA tiene 132 denuncias remitidas a la Defensoría de la Niñez y hasta el momento no tienen respuesta. “Acá no se trata de tirar la responsabilidad, sino de buscar solución”, expresó González. La defensora Mirna Centeno fue la que denunció el problema de los menores “Yo no puedo ordenar el abrigo, es la defensoría o el juzgado”, insistió el secretario de Estado quien no quiso debatir al aire con Centeno. “No voy a entrar en ese debate, que me llame directamente”, sentenció. Fuente: Hoy.com.py