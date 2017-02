Las compañías foráneas llegaron al país solo con sus nombres y subcontrataron a las locales para ejecutar las obras. Cavialpa resaltó que las nacionales no tenían posibilidad de participar. Al respecto, Emilio Gill, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), reiteró que "el nivel de requisitos que se exigieron para esas obras (adjudicadas a las foráneas) hizo que las empresas nacionales no pudieran participar". Por ejemplo, recordó el caso de Metrobús, donde solamente podían participar consorciadas a las extranjeras. Lo mismo pasó en el caso del superviaducto, la reconstrucción del tramo La Patria-Infante Rivarola de la Transchaco, entre otras (ver adjudicaciones en la infografía). "No teníamos posibilidades de participar. Los requisitos de experiencia, de disponibilidad de equipos y de capacidad económica financiera eran de mucha exigencia y solo las extranjeras podían cumplir", aseveró. Reiteró que la única excepción fue el llamado para el asfaltado de la ruta 8 Caazapá-Yuty, donde pudieron participar, pero finalmente ganó la empresa coreana, que hoy ya acumula un atraso de casi un año en la ejecución. Sin embargo, vale señalar que la mayoría de las empresas que se quedaron con las obras de gran envergadura poco o nada invirtieron en máquinas o equipos. Llegaron al país solo con sus nombres y hoy subcontratan a empresas locales para ejecutar las obras que ganaron. Asimismo, las que se aliaron con las locales no realizan ningún trabajo en la zona de obras. Tal es el caso de la firma brasileña Mendes Jr Trading e Engenharia SA, que se consorció a la empresa local Tecnoedil SA para el mejoramiento de la ruta Curuguaty-Villa Ygatimí-Ypejhú, donde todas las responsabilidades de construcción recayeron sobre Tecnoedil SA. Gill puntualizó además que los ahorros de los que habla el ministro, Ramón Jiménez Gaona, solo se sabrá cuando concluyan las construcciones. "Pensaron que la capacidad de las empresas paraguayas no estaba a la altura de las obras. Hicieron una evaluación errónea de la capacidad de las empresas locales. Lo que a las empresas paraguayas nos importa es que midan cuál es nuestra capacidad de gestión y ejecución de obras terminadas. Hoy estamos demostrando nuestra alta capacidad", aseveró. De acuerdo con una revisión de los llamados que realizó el MOPC entre el 2014 y 2016, las compañías de otros países se quedaron con obras por casi USD 850 millones (al cambio del día) con la administración actual. En el periodo mencionado fueron licitados proyectos por USD 1.316 millones. El resto se otorgó a firmas locales. Fuente: Ultima Hora