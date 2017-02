El Banco Nacional de Fomento (BNF) aceptó, en principio, la oferta de la empresa Bepsa Saeca por las acciones (el 30%) que tiene la banca estatal en la procesadora, de manera a que la sociedad familiar privada (familia Scavone) pueda recuperar añadir esa participación accionaria, la cual se sumará al 30% que actualmente ya posee. “Empezamos las negociaciones, el monto inicial fue valor libro por dos. Solo tenemos una pequeña diferencia que estamos calculando, pero monedas más, monedas menos, el paquete accionario estaría rondando los USD 2 millones. Calculamos que va a terminar entre esta semana o la otra. La reunión terminó muy bien, avanzamos muchísimo y por ahora (el BNF) no estaría yendo a la Bolsa”, indicó. A más de la entidad bancaria y Bepsa, los otros accionistas son Procard (firma vendida a Bancard), que tiene el 30% y pequeños participantes. Cuando el BNF comunicó la venta de sus acciones, Bepsa y empresarios del rubro de las tarjetas de crédito y débito mostraron su preocupación por la posibilidad de que sea Bancard la que compre las acciones, y que posteriormente haga una oferta para convertirse en la prestadora de servicios, casi exclusiva, del banco estatal. Vale recordar que, a la fecha, Bepsa posee casi 500.000 clientes en el sector público, dada su relación comercial con el banco. PALABRA. Scavone mencionó que las autoridades del BNF le garantizaron, de palabra, que seguirán contratando los servicios de Bepsa, pero hasta tanto no haya un nuevo contrato o documento firmado, la empresa no quedará tranquila. Añadió que, si Bancard obtiene los clientes del BNF se, tendrá un monopolio en el sector, puesto que Bepsa tiene muchas trabas para obtener la licencia que le permita operar con las tarjetas de crédito internacionales. Fuente: Ultima Hora