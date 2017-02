El abogado Guillermo Duarte, defensor de la senadora Desirée Masi, considera que ya es innecesario entregar el celular de la legisladora en el marco de la denuncia sobre supuesto complot contra el presidente Horacio Cartes. Aseguró que se quedó demostrada la inexistencia de hechos punibles. Sin embargo, para el abogado de la parlamentaria es innecesario porque con los elementos recabados hasta el momento quedó demostrada la inexistencia de los hechos punibles denunciados por el apoderado del Partido Colorado, Luis Canillas, sobre el supuesto plan de los opositores de atentar contra el presidente de la República, Horacio Cartes. "La senadora no tiene inconvenientes de que se analice su celular, pero nosotros técnicamente ya acordamos con el equipo jurídico exponer argumentos jurídicos sobre este tema. El celular presentado por Canillas y sometido a pericias es suficiente para la reconstrucción", expresó. Señaló que la conversación extraída del teléfono presentado por el denunciante deja en evidencia que no existió ningún complot contra nadie y ni siquiera se hizo mención del mandatario. Refirió que en la denuncia el diálogo de los parlamentarios se descontextualizó. El abogado Guillermo Duarte agregó que si todavía existen dudas, el fiscal puede solicitar una copia de la conversación a la empresa Facebook, que tiene los derechos de los servicios de WhatsApp, pero explica que le resultaría difícil porque debe exponer cuáles son los supuestos hechos punibles que investiga. "Ya no hay sospecha de hechos punibles, ya es suficiente con todos los elementos, ya se desarmó la sospecha de cualquier hecho punible", reafirmó el profesional del Derecho a la emisora 780 AM. Agregó que solo iban a presentar el celular si la conversación extraída del teléfono presentado defería con el que tiene la legisladora. El fiscal Guerrero señala en su escrito que los datos obtenidos de los celulares de Masi y Acevedo serán comparados con los que ya tienen en el marco de la investigación. Pretende, específicamente, comprobar en qué contexto se dio la conversación entre la senadora del Partido Democrático Progresista (PDP) y el liberal sobre la contratación de un sicario. Fuente: Ultima Hora