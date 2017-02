En marzo próximo se volverá a insistir con la modificación del Código Penal de manera establecer penas de hasta cinco años para los acosadores de menores a través de las redes, una práctica conocida como grooming. El diputado Óscar Tuma (ANR), dijo a la 970 AM que el proyecto fue presentado en el 2014 y, en ese momento, nadie le dio importancia. Ante los casos que empezaron a registrarse en los últimos tiempos, volvió a hablarse de la modificación del Código Penal que -hasta ahora- solo establece penas para los acosos que implican contacto físico y no contempla los que se concretan vía redes sociales. La conocida como “Ley de grooming” busca penalizar a las personas que se hacen pasar por otras para acosar a menores de edad vía internet. Estos casos implican envío de imágenes de contenido erótico, un delito que no está contemplado aún en el Código Penal. Tuma explicó que la ley propone penas de hasta cinco años de cárcel, teniendo en cuenta la gravedad del hecho. Dijo que el Código Penal tiene que ir aggiornándose al avance de la tecnología. El “grooming” es una estrategia implementada por los pedófilos para ganar la confianza de los niños a fin de abusar sexualmente de ellos u obtener material pornográfico. Fuente: hoy.com.py