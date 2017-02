Según varios estudios científicos, el hábito de dejar de fumar suele dar una ganancia ponderal de peso. Una de las causas principales es la nicotina que es una sustancia adictiva, la misma activa un grupo de neuronas del hipotálamo que transmiten sensación de saciedad.

"Las personas que dejan de fumar aumentan en promedio de 1 a 4,5 kilos después de dejar el hábito", señaló la Lic. Gloria Benítez, nutricionista de programas de salud de la Dirección de Medicina Preventiva.



Algunas personas utilizan como excusa el aumento de peso para no dejar de fumar, pero se debe enfatizar los beneficios a largo plazo, incentivar a las personas a realizar actividad física.



Agregó que se recomienda tener una alimentación sana y adecuada prestando mucha atención en no exagerar con los alimentos altamente calóricos, aumentar el consumo de frutas, verduras crudas, agua y todo lo que implica una alimentación saludable, lo cual, no sólo ayudará a mantener o reducir el peso sino también a permanecer como un no-fumador.

El humo del tabaco contiene más de 7,000 químicos, de los cuales, se sabe que 69 causan cáncer. El tabaco que no se quema se llama tabaco que no se fuma. Incluida la nicotina, existen 29 químicos en el tabaco que no se fuma que se sabe causan cáncer.



La nutricionista destacó que el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible en los países desarrollados, pero hay personas, sobre todo mujeres, que se niegan a dejar de fumar por temor a engordar.



Dejar de fumar a los 40 años aumenta la expectativa de vida en nueve años, incluso tomando en cuenta el posible aumento de peso. Si las personas no toman pasos para dejar de fumar pese al riesgo de aumentar de peso, aumentan los riesgos en salud. Fuente: Prensa IPS