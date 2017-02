El intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer, se refirió a la muerte del periodista Pedro García Villalba, quien perdió la vida en un accidente de tránsito intentando esquivar un enorme bache en la avenida del Agrónomo. "No está bajo mi responsabilidad, eso te puedo asegurar. Justamente por falta de tiempo están teniendo problemas con la planta asfáltica, por eso tarda", indicó Ferrer ganándose el repudio de los entrevistadores, quienes criticaron al intendente la falta de empatía con la familia del periodista fallecido. "El problema es que este mal tiempo destroza las calles. La calle se había arreglado hace poco. Hace más de un mes que ellos (MOPC) se abocaron en arreglar", sostuvo Ferrer, intentando sostener su postura. "El Agrónomo es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cuando ellos no tienen materia prima yo trato de solucionar también. Nosotros no podemos hacer siquiera un control en la ruta que pertenece al MOPC", añadió Ferrer. Albino Ferrer fue uno de los intendentes colorados que consiguió el rekutú en las pasadas elecciones municipales, a pesar de su cuestionada gestión caracterizada por el caos vehicular, la falta de limpieza de emblemáticos espacios como el populoso mercado de San Lorenzo y el casi nulo bacheo de calles y avenidas. Pese a que Ferrer trató de "tirar la pelota" a la cartera de Obras Públicas, a raíz del fatal accidente, personal de vialidad de la municipalidad de San Lorenzo procedió a arreglar ese tramo de la avenida del Agrónomo.

Fuente: Ultima Hora