El ministro de Educación, Enrique Riera, aseguró que los docentes que no inicien las clases el próximo 23 de febrero no cobrarán por los días en los que no trabajen. Además, aseguró que espera que el lunes haya una solución con los gremios de profesores. El ministro de Educación confirmó este viernes en conversación con ABC Cardinal lo que venía insinuando hace días: el MEC no pagará a los profesores que no inicien las clases el próximo 23 de febrero. “No puedo pagar a quien no trabaja. Día no trabajado es día no cobrado”, sentenció Riera este viernes. El conflicto entre el MEC y los gremios de docentes se sigue extendiendo. Los sindicalistas exigen al menos un reajuste salarial del 12% para todos profesores y administrativos y el gobierno les ofrece el 7,7%. “Esperamos que el lunes al mediodía haya humo blanco”, deseó el titular del MEC al adelantar un nuevo encuentro para la negociación entre las partes. CLASES EN CARPAS EN CASO DE NECESIDAD Riera se refirió a las escuelas y colegios que se encuentran con algún riesgo de derrumbe. Aseguró que son “500 escuelas más o menos” las que tienen un grave problema edilicio. Informó que harán que los estudiantes den clases en carpas o aulas móviles en el caso que haya necesidad. “Si las escuelas están mal, montaremos carpas, daremos clases en la parroquia. Prefiero que estén en una carpa que no es cómoda porque no se hizo el trabajo en tiempo o no hubo dinero. Es lo que nos toca nomás. Es como si hubiéramos tenido un tsunami, un terremoto. Me retaron, pero prefiero que me reten a que se caiga una teja”, concluyó el ministro de Educación. Fuente: ABC Color