La fonoaudiología es una disciplina que evalúa, diagnostica e interviene en los trastornos de la comunicación humana, así como también en la comunicación humana normal que busca optimizar su uso. Es una Ciencia que trata todos los trastornos del habla, del lenguaje, de la deglución, de la voz y la audición.



De los especialistas fonoaudiólogos con que cuenta el Instituto de Previsión Social en diferentes centros sanitarios, se destacan los asignados al Centro de Medicina Física y de Rehabilitación y al Hospital Geriátrico Gerardo Boungermini y en el Hospital Central por la demanda de pacientes quienes requieren tratamientos.



Los fonoaudiólogos del Centro de Medicina Física y Rehabilitación del IPS, están distribuidas en los turnos de la mañana y en la tarde. Los horarios de atención son: de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 19:00 horas. Por día atienden en promedio 10 pacientes y mensualmente cada profesional realiza aproximadamente 230 consultas.



A cada paciente le corresponden 13 sesiones. Cantidad de sesiones que para algunos pacientes son suficientes y para otros no. Estos últimos para seguir con el tratamiento deben volver a consultar con el especialista para la indicación respectiva de continuar sus sesiones.



Entre los casos más frecuentes que tratan en el servicio están los niños con trastornos de lenguaje, especialmente con retraso del lenguaje, (por ejemplo tienen 6 añitos y aún no hablan como debieran), niños más grandes con trastornos en la pronunciación de ciertas letras, como por ejemplo, R y RR, y pacientes con problemas de deglución, con una patología de base y niñitos con sonda nasogástrica.



Los tratamientos son multidisciplinarios que implican varias especialidades, como por ejemplo: Quien sufre trastornos motores, también precisan de una psicopedagoga, o de una neuropsicóloga y a veces también necesitan terapia psicológica.



En relación al tartamudeo, si bien no tiene una causa definida, el mismo tiene una fuerte base emocional, por tanto, el tratamiento precisará de la fonoaudiología y de la psicología al mismo tiempo, porque la persona debe aprender a manejar la ansiedad que tiene al hablar. Insistiendo con que a veces los mismos padres de esos niños y adolescentes que sufren de tartamudeo precisan de esa terapia psicológica, para que ellos no les transmitan su ansiedad.



El tartamudeo no siempre se cura. Lo que generalmente pasa es que la persona aprende a controlar el hábito.



Se destaca la importancia de la constancia en los tratamientos sobre todo por parte de los mismos pacientes y de sus padres o tutores, quienes deben preocuparse que se hagan las tareas que se los encargan (en sus cuadernitos de tareas) fuera de las sesiones. De hecho todo lo que se hace en cada sesión va registrado en ese cuadernito para que los padres, se informen y a la vez puedan realizar con sus hijos en las casas.



Así también como un paso muy relevante es que los padres del paciente antes de solicitar turno con el fonoaudiólogo, obtengan primeramente una cita médica con el otorrino, el fisiatra, o del neurólogo para tener el diagnóstico y la orden de iniciar sesiones que para que el paciente pueda ingresar al servicio e iniciar el tratamiento.

En cuanto a resultados de los mismos tratamientos, dependiendo de las patologías, los resultados se verán a corto, mediano y largo plazo.



Cuando son trastornos del lenguaje sencillos, los resultados se podrán ver a corto plazo pero en el caso de patologías como el autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down los resultados se ven más a largo plazo, porque por su patología de base el retaso a nivel de lenguaje es bastante significativo y ese retraso no solo es a nivel de lenguaje. También hay retraso a nivel de las funciones neurovegetativas. Por ejemplo: Cuando la succión es ineficiente, no mastican, entonces, no se puede pretender hacerle hablar, cuando antes debe madurar todo eso, para luego madurar el lenguaje. O cuando la respiración es inadecuada, eso hace que no pueda pronunciar ciertas letras o le salgan distorsionadas.