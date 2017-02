Desde el año 2009 la Dirección de Aporte Obrero Patronal, con el objetivo de informar a los asegurados, realiza charlas a los funcionarios de las distintas empresas aportantes al IPS.

Las charlas son dictadas por funcionarios de la Unidad de Promoción y Difusión del Seguros Social, "las charlas consisten en todo lo que tenga que ver con el seguro social, ya sea jubilaciones, reposos, accidentes de trabajo, requisitos para inclusión de beneficiarios" indicó el Lic. Richard Saldivar, jefe de la unidad.

"Con esto buscamos acercarnos más a las empresas y que los asegurados conozcan los servicios que brinda el IPS" aseguró Saldivar, además agregó que en lo que va del año ya se visitaron más de 10 empresas y fueron informados aproximadamente 1000 asegurados.

En lo que respecta a enrolamiento dijo que también acercan el servicio a las empresas, ya que, muchas veces por los distintos horarios de trabajo los funcionarios no pueden acercarse a enrolarse.

Las empresas pueden solicitar este servicio vía mail o llamando al teléfono 021-497-245.

Empleador del año

Desde el año pasado se otorgan reconocimientos a las empresas con la denominación de "Empleador del mes", y este 23 de febrero se entregará, en su primera edición, el reconocimiento al empleador del año 2016.

Los parámetros para las empresas reconocidas como "Empleador del mes" fueron: haber participado de charlas, estar al día con sus aportes durante los últimos seis meses, que no haya denuncia alguna de los trabajadores o que hayan sido fiscalizados y no se haya encontrado a funcionarios sin seguro social.