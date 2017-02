El ingeniero Pedro Ferreira, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UNA, afirmó este martes que elegirán un nuevo vicedecano la semana que viene. Fue por la renuncia del anterior, Luis Cardozo, que se efectivizó ayer. Ferreira agregó que pidieron al rector de la UNA, Abel Bernal, que el encargado de despacho sea Ricardo Garay, quien fue el interventor de la facultad hasta el viernes pasado. Esto se decidirá este martes, indicó el consejero en conversación con radio ABC Cardinal. Pedro Ferreira detalló además que sigue abierto el sumario al decano Ever Cabrera y que el proceso terminaría a finales de marzo. Cabrera podría volver a su cargo si el sumario lo favorece, pero el consejero dijo que eso sería muy complicado porque hay un nuevo Consejo Directivo que no responde a sus intereses. “Desde el sábado volvió a funciones todo el Consejo anterior, menos el decano, que está sumariado”, indicó Ferreira, quien detalló que tras esto se produjo la renuncia del vicedecano Luis Cardozo, en un hecho que se registró ayer. “Se aceptó la renuncia y se pidió que el encargado de despacho sea el ingeniero Ricardo Garay. Todavía no fue nombrado, el señor rector (Abel Bernal) debe confirmarle. Nosotros solo hicimos una sugerencia”, explicó el consejero Ferreiro. Fuente: ABC Color