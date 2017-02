Las mujeres de 30 países, entre ellos Paraguay, convocan a un paro internacional el 8 de marzo para manifestarse en repudio a la violencia contra mujeres y niñas. Natalia Ferreira indicó a la 970 AM que se prevé un paro internacional de mujeres para el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Más de 30 países se van a estar manifestando y Paraguay no puede quedar atrás. Queremos llamar a las mujeres que no están organizadas a que paren también”, sostuvo. Una de las organizadoras manifestó que el paro simbólico comenzará a las 08:00 hs. De momento aun se están definiendo los alcances de la movilización. Este martes se hará otra reunión en la plaza Italia, en horas de la tarde, para ir delineando el evento. “Quienes quieran sumarse al paro, las invitamos a subir una foto ese día al momento de parar”, puntualizó Ferreira. Fuente: Hoy.com.py