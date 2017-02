Los investigadores lograron identificar a dos personas más que estarían vinculadas al cargamento de 30 toneladas de billetes venezolanos hallados en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. También cuentan con información de cómo llegaron los bolívares al Paraguay. "Estamos siguiendo con las investigaciones, la tarea está bien encaminada y tenemos más personas identificadas que serían parte de la banda que traía los billetes al país. La mayoría de los identificados como integrantes de la banda son paraguayos y brasileños", señaló el jefe policial. La única persona detenida es Bruno Da Costa Amaral, quien hasta el momento es el principal responsable de las 30 toneladas de billetes venezolanos. Sus hermanos, Andrés José (37) y Herilo (28), continúan prófugos, al igual que Luis Alves Da Silva, alias "Sombra" o "Saci", y Bruno Fromhers Mongelós. "Esta es una asociación internacional de delincuentes, la mayoría de ellos ya identificados. Entre los delincuentes que están prófugos dos son extranjeros y cuatro paraguayos", mencionó a la emisora 780 AM. Correa también señaló que ya tienen información de cómo salieron los billetes de Venezuela y llegaron al Paraguay. Sin embargo, prefirió no divulgar mayores datos para no entorpecer la investigación. El cargamento contenía varios fajos de billetes de 50 y 100 bolívares de curso legal vigente, de origen venezolano, que estaban en 530 bolsas arpilleras. El hallazgo se produjo en una vivienda de la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. Todo el dinero fue trasladado la semana pasada hasta la sede del Banco Central del Paraguay (BCP) para que se pueda realizar un conteo y precisar la cantidad. "Una vez que contemos todo, buscaremos vía judicial eliminar esos billetes para evitar cualquier cosa. Si es por mí, voy a mandar a inutilizar", expresó el fiscal Julio César Yegros, quien tiene a su cargo la investigación de este hecho. Fuente: Ultima Hora