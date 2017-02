A partir de la fecha, en el hospital distrital de Presidente Franco entra en funcionamiento un moderno “Centro de atención integral a la mujer”, destinado a atender de manera exclusiva las necesidades de salud de este segmento de la población. La habilitación oficial del servicio se llevó a cabo esta mañana, con presencia de la Viceministra de Salud Pública, Dra. María Teresa Barán, representantes de AECID y de la Fundación de Religiosas para la Salud (FRS). El servicio de 2 plantas dispone de laboratorios de Citodiagnóstico y de Anatomía Patológica.Además, 5 consultorios destinados para la toma de muestras de Papanicolaou (Pap) y consultas ginecológicas y una sala de procedimientos para estudios de Colposcopia, LEEP y Biopsia. Durante el acto inaugural, la Viceministra de Salud destacó que Paraguay cuenta dentro de su Esquema Regular de vacunación la vacuna contra el VPH, para prevenir el cáncer de cuello uterino. “Pero igualmente tenemos que seguir ocupándonos de estas mujeres que no se han aplicado esta vacuna, por lo que seguiremos haciendo el diagnóstico temprano y precoz”, resaltó. “Con la habilitación de este Centro apuntamos a la descentralización en salud. Dentro de este marco buscamos es este sea un Centro de diagnóstico no solo para Alto Paraná, sino para todo la región del Este, Canindeyú, Caaguazú y toda parte Este de Itapúa y descongestionar la capital departamental… realizando una atención con calidad y calidez”. Barán recordó a las féminas la Ley 3.803/09 que estipula que todas las trabajadoras del país tienen el derecho a un día de licencia remunerada para someterse a exámenes de Papanicolaou y Mamografía. “No hay excusas, por el ley tenemos permiso para realizarnos estos estudios y prevenir a tiempo estas enfermedades”, puntualizó. Por su parte, Marta Mancilla, coordinadora de la Fundación Religiosa para la Salud aseguró la finalidad de este Centroes apoyar a los servicios públicos de salud y dar asistencia a miles de mujeres que viven en el departamento.“Ahora ya no hay excusas para acercarse al servicio y realizarse el estudio de Papanicolaou periódicamente”, afirmó. Mancilla indicó que se está trabajando asimismo en la sensibilización. “Los servicios están accesibles y disponibles, pero hay que tomar conciencia sobre la necesidad de hacerse el Pap”. Aseguró que todas las mujeres, incluso las jóvenes deben realizarse el Papanicolaou, esto garantizará no solo el diagnóstico temprano sino el acceso oportuno al tratamiento en caso que se detecten lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. “Es uno de los pocos cánceres que es prevenible y lograr esto está en nuestras manos”, declaró la representante de FRS. Para garantizar el óptimo funcionamiento de este servicio, se invirtió más de G. 1.200 millones: G. 638 millones en infraestructura edilicia y más de G. 600 millones la adquisición de en equipamientos, instrumentales, insumos y mobiliarios. Este proyecto se llevó a cabo en el marco del Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), con la Fundación Religiosa para la Salud (FRS). A la inauguración del Centro Integral de la Mujer participó asimismo, la Dra. Nelly Maldonado, responsable del Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y Mama; el intendente municipal, Roque Godoy; el director de la Décima Región Sanitaria, Miqueas Abreu; el director del hospital de Presidente Franco, Néstor Fleytas; el Concejal Departamental, Osvaldo Báez; y el Ing. Luis Méreles, presidente del Consejo Departamental de Salud.