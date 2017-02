Los empresarios están conformes con el planteamiento del Ejecutivo, pero dudan sobre los alcances de los cambios hechos el año pasado por decreto. Hoy se reúnen para anunciar su postura final. Los directivos del gremio aseguraron que hay un total acuerdo para que recién desde este año se aplique la liquidación del tributo bajo la reglamentación realizada por Decreto 6560/16 y Resolución 104/16 de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). También hay concordancia con que las retenciones no empiecen hasta que se definan los mecanismos de devolución y que las pérdidas relacionadas con la generación de la renta sean arrastrables (ver infografía). Sin embargo, aún hay dudas sobre los alcances que pueden llegar a tener las demás modificaciones decretadas por el Ejecutivo. "Hay algunas dudas, porque sostenemos que no se puede cambiar el sentido de una ley por un decreto. Esa es la cuestión que estamos evaluando con nuestros asesores y mañana (por hoy) vamos a reunirnos para definir los siguientes pasos en esta negociación", expresó el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella. "Nuestros técnicos también están dialogando con abogados del Tesoro para llegar a un final feliz", agregó el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti. Paños fríos. La Feprinco había advertido a principios de año que los asociados estaban preparando una batería de acciones judiciales para frenar la nueva reglamentación del IRP. Los gremios empresariales se molestaron por el cambio en las reglas de juego hecho a escasos días de fin de año. Cuestionaron, principalmente, la retroactividad que quiso imponer el Poder Ejecutivo y la limitación a los gastos e inversiones que pueden ser deducidos, en colisión con lo que está establecido en la Ley del IRP. Si bien, con el primer punto ya hay un acuerdo, los empresarios estarían dispuestos a ceder en lo segundo para concretar el acuerdo. Por su parte, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) sentó postura en contra de las negociaciones, ya que asegura que las modificaciones decretadas tienen artículos inconstitucionales. El Ministerio de Hacienda había asegurado que el Gobierno no derogará el Decreto 6560/16, ya que la idea es "parar con los abusos de las deducciones" hechos por los grandes contribuyentes. Fuente: Ultima Hora