Este viernes 24 de febrero se recuerda el “Día de la mujer paraguaya”. En el marco de esta fecha, la cartera sanitaria insta a este grupo poblacional, a cuidar de su salud femenina a través del control periódico ginecológico. Mediante el estudio de Papanicolaou o Pap se puede detectar y frenar a tiempo lesiones precursoras de cáncer de cuello uterino, segunda causa de mortalidad en la franja femenina. El Ministerio de Salud dispone de cinco centros integrales orientados al cuidado exclusivo de la mujer: en el Materno Infantil San Pablo, en el hospital regional de Coronel Oviedo, en el hospital general de Luque, en el hospital de San Pedro y el inaugurado recientemente en el hospital distrital de Presidente Franco. En breve se prevé realizar una próxima habilitación, en el hospital regional de Encarnación. Todas las mujeres que tengan o que han tenido relaciones sexuales y aquellas que tengan molestias ginecológicas, deben realizarse este estudio, a fin de detectar a tiempo cualquier anormalidad. Esta indicación va igualmente para las gestantes sin importar el tiempo de embarazo, pues el Pap no produce aborto. Según normas establecidas por el Ministerio de Salud, el Papanicolaou debe efectuarse, en principio una vez cada año. Si durante tres periodos los resultados de la prueba registraron normalidad, entonces el estudio deberá efectuarse de forma trianual, es decir, cada tres años. Se recomienda que, aunque una no sienta molestias, es importante someterse periódicamente a este estudio. En caso de detectarse alguna anomalía o sospecha, el profesional de salud determinará la periodicidad del estudio. Para realizarse el examen ginecológico, las interesadas pueden acudir a los Centros Integral de la Mujer o a cualquiera de los servicios de salud dependientes de esta cartera, desde las Unidades de Salud de la Familia hasta los Hospitales Especializados. El estudio de Pap así como el tratamiento de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino son proporcionados sin costo alguno a las pacientes. Lo que hay que tener en cuenta para hacerse el PAP: – No estar menstruando. – No hacer ducha vaginal desde el día antes del examen de PAP. – No tener relaciones sexuales un día antes del estudio. – Suspender medicamentos intravaginales (óvulos y otros) una semana antes del examen. El cáncer de cuello uterino, por lo general no muestra síntomas en sus primeras etapas, sin embargo, con el estudio del PAP se puede detectar a tiempo alguna anormalidad, de forma a tratarlo y curarlo inmediatamente. Fuente: Prensa Ministerio de Salud