El Ministro Santiago Peña defendió la legalidad de la emisión de bonos soberanos sin autorización del Congreso Nacional y aseguró que el pedido de certeza constitucional no se hizo a escondidas. La emisión está prevista aproximadamente para marzo. “La certeza constitucional de la Corte no es un factor determinante para la emisión de bonos. Estamos seguros de que tenemos todas las garantías de que hemos actuado en el marco legal y constitucional”, afirmó el ministro Santiago Peña en contacto con ABC Color. Asimismo, el titular de Hacienda agregó que aunque no tengan la fecha exacta para la emisión de bonos, estaría prevista aproximadamente para marzo. “Estamos monitoreando el mercado. Ya tenemos cubiertos los pagos de deudas hasta febrero”, continuó. Respecto a cuál sería el destino de los bonos soberanos Peña aseguró que los fondos se utilizarían para el pago de deudas y el resto para el obras públicas, especialmente de vialidad. En cuanto al porqué se mantuvo en secreto la solicitud de certeza constitucional, puesto que ya fue hecha en diciembre y recién ahora salió a la luz, aseguró que nunca se ocultó nada. “No se hizo a escondidas. El pedido se realizó por mesa de entrada, como cualquier otro procedimiento de los miles que hacemos todos los días. No sacamos un comunicado por cada uno de ellos”, justificó el ministro de Hacienda. La Corte Suprema de Justicia, a través de una medida cautelar, dio vía libre al Gobierno de Horacio Cartes para endeudar más al país mediante la emisión de bonos soberanos sin la autorización del Congreso Nacional. La resolución de la Corte Suprema surge a pedido de una “acción declarativa de certeza constitucional” solicitada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña, el 30 de diciembre del año pasado. Fuente: ABC Color