A partir del próximo 1 de abril, las bolsas de transporte de productos adquiridos en los comercios en general, ya tendrán un costo para los clientes. Esto forma parte de la implementación de la Ley 5414/15, que apunta a reducir el uso de estas bolsas de polietileno por otras biodegradables y de menor impacto ambiental. Los negocios también deberán contar con otras bolsas alternativas para su reemplazo, que de igual modo tendrán un costo, pero son más resistentes y pueden ser varias veces utilizadas. Carolina Centurión, titular del Departamento Técnico Ambiental del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que es el ente de aplicación de la ley, refirió a ÚH que están trabajando en el proceso de su implementación efectiva. Recordó que la normativa de promoción de la distribución de plástico de polietileno fue sancionada en el 2015, para dar inicio al proceso de ir sustituyendo las bolsas de plástico de un solo uso en los comercios para el transporte de mercaderías. Aclaró que se refiere exclusivamente a ese tipo de producto de bolsas de plástico que se entregan en las cajas para transportar productos. “No se trata de los plásticos que se usan para transporte de basura ni los que transportan ni contienen directamente los alimentos como los que se usan en la verdulería, la panadería. Estas bolsas de plástico que contienen los alimentos no están afectadas por la ley”, precisó. GRADUAL. Centurión explicó que el objetivo es hacer un cambio gradual de las bolsas de un solo uso, debido a que son hechas con plástico de polietileno fino y solo pueden ser usadas una o dos veces, a fin de sustituirlas por otras que sean reutilizables. “El gran problema de estas bolsitas de un solo uso es que como el cliente cree que no paga por estas bolsitas –no es así porque ya están incluidas en el costo de las mercaderías–, usan más de lo necesario; es decir, cuando realmente necesita solo tres, usa diez porque considera que no está pagando”, enfatizó. PROBLEMA. La nombrada directora del MIC remarcó que el uso desmedido de esas bolsas generan consecuencias negativas y problemas para el medioambiente y de otros tipos. “Estas bolsas son usadas también para cargar residuos. Si van a parar al vertedero no hay problema, pero hay mayores dramas para el medioambiente cuando se tiran y como son livianas van a parar a los arroyos y taponan los desagües, creando muchos problemas”, puntualizó la funcionaria. Añadió que como el mal uso o uso desmedido y deshecho inadecuado de este producto, se está buscando revertir esa mala práctica buscando alternativas y la concienciación ciudadana. Explicó que a través del Decreto 5537/16, que reglamenta la ley, ya se definió que a partir del 1 de abril se empiece a cobrar a los clientes por cada bolsa que lleva para transportar mercaderías en los negocios. “También se deberá ofrecer al consumidor otras alternativas que también tendrán su costo, como bolsas de papel, arpillera más resistentes o de otro material biodegradable”, acotó. Finalmente, dijo que hay un plan a desarrollar en los próximos años con esta ley. Fuente: Ultima Hora