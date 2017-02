En la Cámara de Diputados algunos de los casos merecen hasta el despido, pero la máxima sanción impuesta no pasa de 30 días de suspensión sin goce de sueldo y en otros casos son absueltos. La Cámara de Diputados continúa con los sumarios administrativos a varios de sus funcionarios por incumplimiento de sus labores, como son las llegadas tardías y las ausencias injustificadas. Sin embargo, estas prácticas no cesan en la institución, debido a que desde la Secretaría de la Función Pública (SFP) resuelven los casos con sanciones muy leves. Dichas sanciones no sobrepasan de los 30 días de suspensión sin goce de sueldo y en otros incluso los funcionarios son absueltos. Ante esta situación, desde la Cámara Baja accionarán nuevamente, debido a que consideran que algunos de los casos merecen hasta el despido. De seis que son los últimos funcionarios sancionados, tres, Juan Miguel Espínola, Emilce Chavely Fernández y Pedro Andrés Zárate, fueron suspendidos por 15 días sin goce de sueldo. Mientras que Óscar Francisco Rojas, Daniel Agustín Coronel y Wilson de Jesús Colmán, con sanciones de 30 días sin goce de sueldo. Asimismo, otros cuatro estatales sumariados fueron absueltos por la SFP, por no considerar suficientes las causales presentadas desde la Cámara Baja. Los jueces instructores que están frente a los respectivos sumarios administrativos son designados por la SFP, conforme con el artículo 100 y concordantes de la Ley de la Función Pública. Estos jueces nominados son los que designan con sus sentencias las sanciones para cada funcionario con faltas. A raíz de esta situación es que no depende de Diputados las sanciones que reciben los funcionarios. En todos estos casos, el juez instructor electo por la SFP fue el abogado Antonio Cuevas Salinas. El profesional calificó de falta grave lo cometido por los funcionarios; sin embargo, las sanciones son las más leves. PROCESO. Una vez que en la Cámara Baja se constata la falta cometida por cada funcionario, la dirección de Recursos Humanos remite todos los datos a la dirección de Asesoría Jurídica, la que posteriormente solicita la intervención de la Secretaría de la Función Pública, institución encargada de designar al juez instructor para cada caso y posteriormente resolver las sanciones pertinentes. Las causas por las que los estatales son sumariados son varias, pero las principales son las reiteradas ausencias injustificadas y las llegadas tardías. En otros casos, los funcionarios directamente no acuden a su lugar de trabajo. DESCUENTOS. El administrador de la Cámara de Diputados, Alfredo Mongelós, indicó que en el 2016, la Cámara Baja sancionó a funcionarios con descuentos de 1.000 millones de guaraníes por llegadas tardías y ausencias. También se realizaron más de 50 sumarios administrativos y esto continúa. La SFP va resolviendo algunos casos, mientras van surgiendo otros nuevos. El artículo 69º de la Ley de la Función Pública establece que serán aplicadas a las faltas graves las siguientes sanciones disciplinarias: a) suspensión del derecho a promoción por el periodo de un año; b) suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días; o, c) destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cinco años. Desde que en Diputados se estableció que los funcionarios deben consignar su asistencia por medio del reloj biométrico, se facilitó el control de estos, por lo que aumentaron los sumarios debido a que Recursos Humanos puede constatar que varios de ellos no asisten o llegan tarde al lugar de trabajo. Ante esto, un buen número de funcionarios decidieron renunciar a sus cargos, teniendo en cuenta que eran planilleros y cobraban por un trabajo que no realizaban.

Fuente: Ultima Hora