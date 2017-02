Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), afirmó que labriegos acamparán desde hoy frente a la sede del Indert para exigir la regularización de títulos de varios terrenos. Aguayo conversó con radio ABC Cardinal y expresó: “Venimos para exigir la reforma agraria como un proyecto de solución del país. En particular pedimos por un caso que tiene más de 40 años. Hace 10 años se iniciaron las conversaciones; es el caso de Laterza cue”. El líder de un grupo de campesinos agregó que también exigen la regularización de tierras públicas en Santa Teresa, Caazapá; Santa Fe, en Alto Paraná y también tierras en Paraguarí, Remansito y Tobatí. Los campesinos vienen de seis departamentos y se quedarán en el sitio - Tacuary y Mariscal Estigarribia, sede del Indert - por tiempo indefinido. Finalmente, dijo que su organización está de acuerdo con la enmienda para permitir la reelección. “Decimos que la enmienda es una figura constitucional que puede permitir la reelección no solo presidencial sino también de los gobernadores”, aseguró, expresando su apoyo a Fernando Lugo. La reelección solo puede darse a través del procedimiento de la reforma constitucional y no de la enmienda, un paso que viola la Carta Magna paraguaya. Fuente: ABC Color