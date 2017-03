La Unión Nacional De Centros De Estudiantes Del Paraguay (Unepy) denunció que los kits escolares del MEC solo llegaron a 90 instituciones educativas del país. Los secundarios prevén reunirse con los ministros de Educación y Hacienda para resolver el conflicto. La Unepy realizó una “Contraloría Estudiantil” a casi una semana del inicio de clases. El estudio abarcó a 160 colegios de la educación media esparcidos a lo largo de todo el país (excepto el Chaco), de los cuales solo en 90 se completó la entrega de los útiles escolares (ver mapa). Este viernes prevén realizar otra evaluación, para saber si el Ministerio de Educación y Ciencias logró ponerse al día con los kits. Posteriormente prevén emitir un comunicado sobre la calidad de los materiales. “Hicimos la contraloría estudiantil y en algunas instituciones educativas se entregaron pero no en su totalidad, en otras no se entregó ni uno solo, esto imposibilita el buen desarrollo del proceso”, expresó Ruth Martínez a la 970 AM. Adelantó que este sábado se realizará una mesa de trabajo con los titulares del MEC (Enrique Riera) y Hacienda (Santiago Peña), reunión en la que expondrán todas las inquietudes del sector estudiantil respecto al retraso en la entrega. Martínez espera que las autoridades cumplan con lo pactado y no se tenga que llevar a una medida de fuerza (movilización) para que apurar el proceso. De acuerdo a los estudiantes, los colegios más privilegiados son aquellos de las zonas urbanas más cercanas a las rutas, mientras que, los colegios rurales más alejados se quedado sin kits. Por su parte Aníbal Emery, de la Dirección de Comunicación del MEC, explicó que los kits escolares no fueron entregados en su totalidad porque directores de las instituciones educativas no completaron en tiempo y en forma el sistema REU (Registro Único del Estudiante). Además mencionó que están teniendo especial control en la entrega ya que en años anteriores se inflaba el número de alumnos para obtener mayor cantidad de útiles. Fuente: Hoy.com.py