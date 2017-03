Para el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, el rechazo de un sector de la disidencia a la emisión de bonos soberanos “siempre fue una cuestión política”, asegurando que con dicha postura se quiere dejar al Gobierno en default. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, se mostró a favor de la certeza constitucional brindada por la Corte Suprema de Justicia para la emisión de los bonos soberanos. A su vez, aseguró que la negativa para la emisión de dichos bonos siempre fue una cuestión política y no precisamente de fondo. “Lo que se quiere es que el Gobierno entre en default, ellos (opositores) no piensan en Paraguay”, expresó Leite a la 650 AM. Un sector de la disidencia y oposición en la Cámara de Senadores argumentaba que para emitir los bonos soberanos se necesitaba nuevamente el aval del Congreso Nacional, lo cual quedó desmentido a través del dictamen de la CSJ. “La Corte Suprema de Justicia se acaba de expedir, todos los que abrazan la Constitución saben que quien interpreta la ley y la Constitución es la Corte, a muchos les puede gustar o no lo que diga pero hay que acatar”, reiteró el ministro de Industria y Comercio. A través de un documento, la Corte Suprema de Justicia resolvió que el Presupuesto de Gastos de la Nación del 2016 se encuentra vigente íntegramente, por lo que el Ministerio de Hacienda puede emitir los bonos soberanos previstos en el ejercicio fiscal anterior. Los ministros Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes y Miryam Peña otorgaron la medida cautelar al resolver que existe la certeza constitucional planteada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña, sobre la emisión de los bonos. Fuente: Hoy.com.py