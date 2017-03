El 50 % de los mayores de 80 años sufren alzheimer



El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Es la forma más común de demencia, es incurable y terminal. Aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. Constituye el 50 % de las demencias del adulto mayor y va en aumento, hasta el punto de considerar que casi el 50 % de las personas con 80 años ha de tener Alzheimer.



"Esta patología viene cuando al cerebro no se lo utiliza como se debe y se pierde la capacidad de la atención, y si no hay atención no hay grabación. Es ahí cuando no se tiene memoria. Se debe tener ocupada la mente todo el tiempo y si es posible aprender idiomas, realizar operaciones donde se utilicen las matemáticas, símbolos, valor y estrategias. Resolver crucigramas, sopas de letras. Del mismo modo ver novelas y películas de misterio, psicológicas, que atrapen la atención de la persona", explicó el Dr. Luis María Gini Geriatra y Gerontólogo del Hospital Geriátrico Gerardo Buongermini.





Medidas a tener en cuenta para prevenir el Alzheimer







Cuidar la dieta alimentaria, consumiendo alimentos ricos en antioxidantes, (Frutas y verduras, entre otros) porque estos neutralizan a los radicales libres, quienes atacan a las células del cerebro (proteínas Tao y las lipo proteínas del cerebro)







Consumir ensaladas con 5 colores diferentes, las frutas que sean más oscuras (uvas, arándanos, ciruelas), los frutos secos (maní, almendras, nueces), el vino tinto, que contienen resveratrol (un poderoso antioxidante, pero haciendo la aclaración de beber solo una copa de vino al medio día y otra en la noche, todo con moderación). Por un lado limpia las arterias, el corazón, pero lo más importante favorece la interconexión entre las células cerebrales.







El Dr. Gini recomienda que a partir de la jubilación, por lo general, a los 60 años, la persona realice actividades que impliquen desarrollo cognitivo, actividad física, para mantener la mente y el cuerpo sanos. De hecho es el momento oportuno para realizar aquellas actividades que siempre se quiso y por el factor tiempo no se podía. Por ejemplo, aprender un idioma, danza de salón, participar de un club de la tercera edad, para realizar caminatas, conversar, ver películas y debatir sobre las mismas, un montón de actividades, que se pueden adaptar al gusto y posibilidades de la persona.