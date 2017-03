Los aspirantes a policías se reunieron con las autoridades para buscar un acuerdo, pero todo indica que las pruebas volverán a tomarse. Defensoría del Pueblo aconsejó que el proceso se inicie otra vez. Ayer se reunieron finalmente los aspirantes al Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) con el comandante de la Policía Nacional, comisario Críspulo Sotelo, luego de que se haya resuelto volver a rendir los exámenes de ingreso tras comprobarse que hubo irregularidades en el proceso. Los jóvenes, que se encuentran acampando frente a la Comandancia de la Policía, propusieron que solo se habiliten nuevamente las plazas que habían logrado los alumnos que –según la pesquisa del caso– habrían incurrido en fraude, ya que obtuvieron las respuestas correctas con antelación. Esto, en lugar de habilitar todas las plazas. No obstante, ayer se dio a conocer que la Defensoría del Pueblo recomendó que el proceso inicie de vuelta. Así, suman cada vez más elementos para que se ratifique la decisión del reinicio de los exámenes de ingreso, a partir del próximo lunes 6 de marzo, como ya habían anunciado anteriormente las autoridades policiales. Los aspirantes, por su parte, habían anunciado que presentarán acciones ante la justicia ordinaria de no poder resolver el tema por otra vía, lo cual ratificaron por medio de una nota presentada ayer. COMISIÓN. Tras participar también de la reunión de la víspera, el diputado liberal Olimpio Rojas planteó instalar una comisión parlamentaria de seguimiento e investigación en torno a la anulación de los exámenes por fraude. Asimismo, anunció que hoy podría haber una respuesta de las autoridades involucradas. "En principio, la Policía determinó que el examen se debe repetir, pero casi el 90% de los ingresantes alegan que lo hicieron honestamente y no tienen por qué verse afectados por el ingreso irregular de unos pocos. Los lugares dejados por aquellos que cometieron el fraude, que son 15, sí podrán ser objeto de un nuevo examen", indicó Rojas. ESCÁNDALO. La polémica inició apenas concluido el proceso de exámenes de ingreso en la Academia Policial, cuando padres y estudiantes denunciaron que se filtraron las respuestas correctas de los exámenes. Tras esto, se abrió una investigación que corroboró la existencia de irregularidades. Con los elementos recogidos, el comandante Críspulo Sotelo resolvió que todo el proceso inicie de vuelta. Esto generó descontento en los postulantes que ya ingresaron y no fueron implicados con el fraude detectado. Decenas de ellos decidieron acampar frente a la sede de la Comandancia como medida de presión para lograr su objetivo, pero finalmente todo apunta a que las pruebas se tomarán de nuevo. Fuente: Ultima Hora