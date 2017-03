Este lunes se vuelven a tomar las pruebas de ingreso a Isepol luego de que los resultados de la última evaluación quedaron anulados por supuesto fraude de unos cuantos. Los que firmaron un amparo no se presentarán. La oficial primero Paola Morínigo, vocera de Isepol, explicó que los exámenes que se vuelven a tomar son los de aptitudes médicas y físicas. “Están designados ocho médicos que van a reinspeccionarles a los postulantes para conocer si están aptos o no para continuar con el proceso de admisión”, contó Morínigo a la 970 AM. Para la Academia hay 90 aspirantes, 70 varones y 20 mujeres mientras que para el Colegio de la Policía son 270 hombres y 40 damas. Respecto al amparo que firmaron unos 200 afectados con la anulación de las pruebas, Morínigo indicó que este es un trámite totalmente independiente a lo que dispone la Comandancia de la Policía Nacional pero que respetan la decisión, no obstante, las puertas permanecen abiertas para quienes deseen presentarse. La jueza Rosarito Montanía solicitó a la Comandancia los antecedentes del caso y tienen un plazo de tres días para responder. A partir de allí, la justicia dispone de otros tres días para expedirse. En caso de fallar a favor de los amparistas, los mismos ingresarán automáticamente como ya lo habían hecho, caso contrario, se deberá reprogramar la fecha de las evaluaciones. Fuente: Paraguay.com